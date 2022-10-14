Американские солдаты пожаловались на тошноту от очков Microsoft HoloLens
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После испытаний тактической гарнитуры смешанной реальности IVAS, созданной на основе устройства Microsoft HoloLens, американские военные пожаловались на тошноту, головную боль и переутомление органов зрения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона, передает Day.Az.

Технология IVAS тестируется для применения в сухопутных войсках США. Солдат сможет получать информацию от командира в режиме реального времени - она будет выводиться на дисплей прямо перед глазами. Кроме того, технология предусматривает встроенный режим ночного видения. 

Однако на текущем этапе свыше 80% военнослужащих заявили о дискомфорте от использования гарнитуры Microsoft HoloLens спустя менее трех часов использования. Один из солдат, принимавших участие в испытаниях, заявил о том, что "эти устройства бы нас убили", имея в виду использование гарнитуры в реальных боевых условиях. Командиры тоже согласны с тем, что устройство пока "не повышает способности солдат выполнять задания", а значит должно быть доработано.