Microsoft случайно показала дизайн новой Windows

Во время конференции Ignite 2022 разработчики из Microsoft показали изображение приложения Teams и случайно раскрыли дизайн обновленной версии Windows. Об этом сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на необычное исполнение панели задач обратили внимание зрители конференции. Так, вместо привычной полоски новая панель будет напоминать док из macOS и iPadOS. Вероятно, следующая версия Windows будет больше направлена на универсальные устройства, в том числе планшеты и компьютеры с сенсорными экранами.

Согласно изображению, в обновленной версии ОС от Microsoft панель задач получит отступы от границ экрана, системные иконки с уровнем заряда, информацией о дате, сети и уровне заряда будут перемещены в верхний правый угол, а посередине сверху будет размещена панель для быстрого поиска.

По словам редактора Windows Central, он видел похожие концепты, которые действительно разрабатывались в Microsoft. Предполагается, что к использованию подобного дизайна операционной системы компания планирует прийти к 2024 году - тогда же, по слухам, состоится выход следующего крупного обновления Windows под кодовым названием Next Valley.