Корейский стартап Plana Aero представил 7-местное гибридное аэротакси

Корейский стартап Plana Aero, создателем которого является экс-разработчик аэромобилей для Hyundai, представил гибридный летательный аппарат с дальним радиусом действия. Об этом сообщает портал New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аэротакси будет вмещать в себя до семи пассажиров, либо четырех пассажиров с крупным багажом. Дальность его полета составит 500 км, а максимальная скорость - 350 км/ч. Опытный образец летательного аппарата рассчитывают представить в 2024 году, чтобы уже через четыре года получить все необходимые разрешения и сертификаты.

Известно, что стартап недавно привлек сумму в размере 11,8 млрд корейских вон (около $8,3 млн) в первом раунде инвестиций, чего должно хватить для создания первого прототипа аэротакси.