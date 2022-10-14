Принадлежавший Стиву Джобсу компьютер Macintosh выставят на аукцион

Компьютер серии Macintosh SE, принадлежавший сооснователю Apple Стиву Джобсу, выставят на аукцион "Бонхамс" 25 октября. Об этом сообщает портал New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компьютер Macintosh SE, Купертино, Калифорния, Apple Computer, конец 1987 г., с внутренним жестким диском на 20 МБ, клавиатурой, мышью и дополнительным резервным жестким диском. Подарен Стивом Джобсом нынешнему владельцу, сотруднику NeXT, Inc.", - говорится в описании лота.

Стоимость компьютера, которым когда-то владел Джобс, оценивается в $200-300 тыс.

Macintosh SE - персональный компьютер, выпускавшийся Apple с 1987 по 1990 год одновременно с Macintosh II. Это был первый компьютер компании, который оснащался слотом расширения, что отражено в названии модели [англ. System Expansion].