Выявлена скрытая проблема новых флагманов Google

Смартфоны серии Google Pixel 7 стали первыми гаджетами на рынке Android-устройств, поддерживающими только 64-битные приложения. Об этом сообщает портал XDA Developers со ссылкой на инсайдера Мишаала Рахмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, владельцы Pixel 7 не смогут запускать старые 32-битные приложения, среди которых игры Jetpack Joyride, Flappy Bird и другие давно необновляемые программы. При этом чипсет Tensor G2, установленный в смартфоны серии Pixel 7, способен выполнять 32-битные инструкции, однако Google не стала реализовывать их поддержку.

Портал XDA Developers отмечает, что преимущества использования только 64-битных приложений не будут заметны пользователям, поскольку эти улучшения заключаются в повышенной безопасности и производительности системы. Таким образом, пользователям Pixel 7, которым не нужны уже устаревшие приложения, не о чем беспокоиться.