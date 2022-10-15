Nvidia отменила новую видеокарту

Компания Nvidia официально объявила об отмене третьей версии видеокарты линейки GeForce RTX 40 - GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти. Об этом сообщает Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что решение принято из-за названия новинки. "GeForce RTX 4080 - фантастическая видеокарта, но с неправильным названием", - заметил представитель разработчика. В компании посчитали, что наличие двух GeForce RTX 4080 в продаже с небольшой разницей во времени будет сбивать с толку покупателей.

"Мы нажимаем кнопку отмены на версию 4080 с 12 ГБ", - добавили в компании. При этом в Nvidia заверили, что GeForce RTX 4080 с 16 ГБ памяти выйдет в ожидаемый срок, 16 ноября.

По мнению журналистов, GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти выйдет, но чуть позже и под другим названием. Например, как GeForce RTX 4070 или RTX 4070 Ti. По данным источников, изначально эту модель планировали назвать с таким числовым обозначением.