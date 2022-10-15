В Instagram ввели проверку возраста пользователей с помощью ИИ

Социальная сеть Instagram запустила тестирование нового метода проверки возраста пользователей по видеоселфи с использованием алгоритмов искусственного интеллекта в Индии и Бразилии. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что страны были выбраны в связи с тем, что это два других ключевых рынка сервиса, помимо США. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, в общей сложности в Индии и Бразилии насчитывается около 400 млн активных пользователей в месяц.

В Instagram добавили, что также планируют запустить до конца 2022 года программу проверки возраста с помощью ИИ в Великобритании и странах Евросоюза.

Проверка возраста осуществляется с помощью технологии британского стартапа Yoti. Пользователь снимает видеоселфи, а затем ИИ компании определяет возраст. И Instagram, и Yoti утверждают, что не хранят данные пользователей после проверки и что система не несет никакой угрозы конфиденциальности данных.