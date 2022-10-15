Стандартную функцию Telegram сделали платной

В мессенджере Telegram сделали платной стандартную функцию, которая в прошлом была доступна без подписки. Как сообщает Telegram Info, теперь публиковать сообщения от имени каналов в чатах можно только при оплате подписки Premium, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным пользователей, в настоящее время все аккаунты без активированной подписки Premium не могут писать в комментариях и группах от имени канала, только от имени своего личного аккаунта. Функция в прошлом была доступна без подписки.

Источник, близкий к команде разработчиков Telegram, рассказал, что функцией злоупотребляли спамеры, и именно в связи с этим было принято решение перевести возможность в платную подписку.

"На комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях. Администраторы групп просили отключить эту возможность целиком, но мы решили вместо полного отключения оставить ее премиальным пользователям", - пояснил он. По словам источника, это позволит уменьшить количество спама.