Поставщики Apple рассказали о совершенно новой камере в iPhone 15

Американская компания Apple добавит перископический телеобъектив в основной блок камер смартфонов iPhone 15. Об этом сообщает IT Home со ссылкой на источники среди представителей цепочки поставок Apple, передает Day.Az.

Отмечается, что Apple разрабатывала собственный перископический модуль в течение нескольких лет и в настоящее время готова отправить разработку на производство. По словам источников, компания Largan, которая является основным поставщиком объективов для iPhone, займется и производством перископического объектива.

Председатель компании Линь Эньпин сообщал без прямого упоминания Apple, что в новых телеобъективах будут стеклянные линзы и призмы, а цена будет выше предшественников. Эньпин также указал на то, что в новом модуле было решено отказаться от пластиковых линз, а вместо этого использовать гибридную конструкцию.

Согласно данным IT House, ради заказов Apple в Largan приобрели новое оборудование и начали осваивать технологию шумоподавления Flare. Ожидается, что именно эта "фишка" станет ключевой в перископном объективе iPhone 15. Источники утверждают, что перископ появится в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra (бывшая iPhone 15 Pro Max).