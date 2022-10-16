Журналист рассекретил информацию о новых MacBook Pro

Apple представит новые MacBook Pro ближе к концу 2022 года. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.

По словам инсайдера, Apple традиционно анонсирует две версии своих лэптопов - с 14- и 16-дюймовым экраном. Главной особенностью новинок станет улучшенная версия процессора М2, дебютировавшего летом этого года в MacBook Air. Гурман утверждает, что новые чипы будут называться М2 Pro или М2 Max.

Кроме того, Bloomberg утверждает, что Apple разрабатывает новую версию Mac mini на базе процессора М2, а также Apple TV следующего поколения с чипом А14 Bionic от iPhone 12 и 4 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что обе эти новинки тоже будут представлены до конца 2022 года.

Ранее "Газета.Ru" писала, что Apple в ближайшие дни анонсирует сразу три новых iPad, из которых две модели будут Pro, а одна - базовой версией.