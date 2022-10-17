Инсайдер слил информацию о новых консолях PlayStation и Xbox

Крупные игровые компании уже начали получать улучшенные версии PlayStation 5 и Xbox One X для оптимизации своих будущих проектов под новое "железо". Как передает Day.Az, об этом на сайте GTAForums сообщил инсайдер с ником Tez2, который прославился довольно точными утечками о проектах студии Rockstar.

По данным информатора, часть студий уже получила улучшенные консоли, а те, у кого их еще нет, обзаведутся девкитами (прототипы для разработчиков, - прим. ред.) в начале 2023 года. Tez2 утверждает, что речь идет именно об улучшенных версиях, а не о новом поколении. Вероятнее всего, новинки будут позиционироваться как промежуточные модели, как раньше продвигались PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

Tez2 также отметил, что он уверен в своей информации на 100% и она не является спекуляцией. При этом инсайдер не раскрыл никаких подробностей о будущих моделях PlayStation и Xbox.