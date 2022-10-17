Ракету-носитель для первого в истории пуска из Британии доставили в Корнуолл

Ракета-носитель Launcher One, которая выполнит первый в истории вывод спутника на орбиту с британской земли, доставлена на космодром Нью-Ки в Корнуолле, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

Двухступенчатая ракета класса LauncherOne, которую производит концерн Virgin сэра Ричарда Брэнсона, предназначена для воздушного запуска с самолета-носителя на большой высоте. Впервые ракету этого типа успешно запустили в прошлом году.

LauncherOne привезли в Корнуолл из Калифорнии на военном самолете и начали постепенно готовить к полету. Запуск должен состояться в ноябре - ракета выведет на орбиту сразу девять спутников, в основном британских.

"Горизонтальную" систему запуска ракеты разработали в компании Virgin Orbit.

Штаб-квартира компании базируется в Лонг-бич, пригороде Лос-Анджелеса, а для запуска своих ракет Virgin применяет модифицированную версию собственного Boeing-747, который называют Cosmic Girl ("Космическая девушка"). Ракета-носитель крепится ему под крыло.

До этого все ракеты Virgin взлетали в США и выполняли тестовые полеты над Тихим океаном.

Ноябрьский запуск будет не только первым в Британии, но и первым запуском LauncherOne за пределами США.

Девять спутников, которые взлетят из Корнуолла, постепенно размещают в их разгонных блоках, которые отделятся от ракеты на заранее определенной высоте.