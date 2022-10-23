VPN-сервисы на Android оказались опасны

VPN-сервисы на смартфонах Android не обеспечивают шифрование всех данных пользователей. Об этом сообщается в блоге популярного VPN-сервиса Mullvad, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты компании отметили, что на Android-смартфонах функция Always-on VPN, которая должна шифровать все передаваемые данные, не обеспечивает достаточной конфиденциальности - это может быть опасно. Инженеры Mullvad выяснили, что на ОС от Google не все данные передаются через зашифрованный туннель.

Оказалось, что на устройствах Android IP-адреса, HTTPS-трафик и запросы DNS передаются по незащищенному соединению - даже если включен режим Always-on VPN. "Это означает, что любой, кто перехватывает проверку подключения, может получить доступ к конфиденциальным данным", - отметили специалисты компании.

В Google оперативно отреагировали на претензии провайдера. "Мы изучили ваш запрос и хотели бы сообщить, что VPN работает так, как предполагалось", - отметили в компании. По словам специалистов Google, технология шифрования данных с помощью VPN работает так, как удобно пользователям. В Mullvad остались разочарованы ответом Google, но отметили, что даже в этом случае перехватить данные пользователей через незащищенное соединение довольно сложно.