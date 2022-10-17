В Германии оштрафовали Telegram

Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму €5,1 млн за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 гг. германского закона об улучшении правоприменения в социальных сетях (NetzDG). Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении BfJ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Telegram FZ-LLC как провайдеру социальной сети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения [о противозаконном содержании], а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", - говорится в документе. NetzDG регулирует процесс рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей. В частности, он предусматривает необходимость создания механизма по рассмотрению обращений с их стороны и обязывает провайдера иметь в Германии представителя, который был бы уполномочен принимать и вручать документацию.