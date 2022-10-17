В iPhone 14 сломались сим-карты

Некоторые пользователи новых смартфонов оказались без функции совершения звонков и отправки SMS из-за неизвестной ошибки. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как выяснили журналисты, ряд владельцев смартфонов серии iPhone 14 столкнулся с неработающими сим-картами. По словам пользователей, на экране телефона возникает ошибка "Сим-карта не поддерживается", а затем устройство может зависнуть или перезагрузиться. Также в распоряжении медиа оказалась внутренняя записка Apple, согласно которой в компании признали проблему.

По словам инженеров компании, баг не имеет аппаратного характера, то есть речь идет не о физическом браке смартфонов. В Apple подчеркнули, что изучают проблему, которая стала причиной поломки функции связи на смартфонах. В качестве рекомендации в корпорации предложили потребителям регулярно обновлять ОС на своем устройстве.

Также в документе говорится, что в случае частого появления проблемы пользователь может обратиться за помощью в ближайший сервисный центр Apple. В материале нет информации о том, какие конкретно устройства подвержены проблеме - с физической сим-картой или eSIM.