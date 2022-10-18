Опасная уязвимость в Microsoft Office позволяет раскрыть переписку пользователей

Исследователи компании WithSecure, специализирующейся на решениях в сфере кибербезопасности, обнаружили опасную уязвимость в Microsoft Office.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Venture Beat, ошибка кроется в сервисе шифрования сообщений Microsoft Office. Благодаря ей киберпреступники смогли раскрыть блочный шифр электронной кодовой книги (electronic codebook, ECB), которая содержит в себе информацию о структуре каждого отправленного сообщения.

Несмотря на то, что эта уязвимость не может полностью раскрыть содержимое переписки, злоумышленник имеет возможность сопоставить шаблоны электронных писем и раскрыть защищённую информацию путём логических выводов.

"Злоумышленник, который получает доступ к зашифрованным электронным письмам, может извлечь некоторую информацию из зашифрованных электронных писем. В зависимости от характеристик конкретного содержимого электронной почты раскрытие может быть (почти) полным или частичным", - сказал главный консультант по безопасности в WithSecure Гарри Синтонен

Гарри Синтонен добавил, что чем большее количество зашифрованных электронных писем удаётся собрать злоумышленнику, тем легче ему сравнивать шаблоны и расшифровывать содержимое сообщений.

В WithSecure утверждают, что уведомили Microsoft об уязвимости ещё в январе 2022 года. Несмотря на то, что Microsoft выплатила им денежное вознаграждение, ошибка так и не была устранена и остаётся в системе и по сей день.