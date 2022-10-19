Марк Цукерберг раскритиковал мессенджер от Apple

Глава Meta Марк Цукерберг сравнил WhatsApp с iMessage, заявив о том, что фирменный мессенджер Apple недостаточно безопасный. Об этом сообщает портал TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей публикации в Instagram Цукерберг заявил, что WhatsApp гораздо безопаснее iMessage - он защищен сквозным шифрованием, которое работает на iPhone и Android, в том числе в групповых чатах. Кроме того он похвастался появлением функции сквозного шифрования для резервных копий и исчезающих сообщений. При этом всех названных преимуществ WhatsApp нет в iMessage от Apple.

Его публикация сопровождается рекламным изображением, на котором показаны три вида сообщений - смс-сообщение, сообщение в iMessage на iPhone и сообщение в WhatsApp, которое помечено как защищенное сквозным шифрованием.