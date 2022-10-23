Gizchina назвал лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Редакция портала Gizchina составила подборку из семи лучших смартфонов по соотношению цены и качества. Отмечается, что устройства из списка получили функции, которые обычно доступны в более дорогих устройствах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung Galaxy M52 5G - достаточно производительный смартфон на базе чипа Snapdragon 778, предлагающий также качественный Super AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и работу в сетях 5G. Также отмечается высокая автономность, достигаемая за счет аккумулятора емкостью 5000 мАч. В качестве более дешевой альтернативы Gizchina также рекомендует присмотреться к упрощенному Galaxy A52 4G.

На втором месте оказался смартфон Poco F3, который при своей низкой стоимости предлагает один из самых стабильных и достаточно производительный чипсет Snapdragon 870. Вместе с технологией охлаждения LiquidCool 1.0 Plus смартфон показывает высокую мощность и стабильную работу в играх. Poco F3 также получил AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, поддержку технологии Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 4520 мАч.

На третьем месте оказался OnePlus Nord CE 5G, получивший Snapdragon 750G 5G и до 12 ГБ оперативной памяти, качественный AMOLED-экран с поддержкой частоты обновления 90 Гц и тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп.

В топ также попали Redmi Note 11 Pro со 108-мегапиксельной камерой, прошлогодний Google Pixel 6, компактный Asus Zenfone 9 и Oppo Reno 8 Pro.