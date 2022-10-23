Геймеров призвали отказаться от покупки флагманского смартфона Google

Google Pixel 7 Pro на базе фирменного чипа Tensor G2 протестировали в требовательной игре Genshin Impact, сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Результаты игрового теста показали, что новый Google Pixel 7 Pro оказался слабее даже флагманских смартфонов 2021 года. Так, производительность смартфонов на базе Snapdragon 888 намного превосходит результаты Pixel 7 Pro, работающего на чипе Tensor G2. При этом новинка от Google уступила в сравнении с Poco F3, который построен на Snapdragon 870 2021 года.

Отмечается, что средняя частота кадров в Genshin Impact на Google Pixel 7 Pro составила 37,2, в то время как на iPhone 14 Pro Max - 58,4, а на Xiaomi 12S Ultra - 57,7 fps. Среднебюджетный смартфон 2021 года, Poco F3, в свою очередь показал графику на уровне 46,5 кадра в секунду.

Таким образом, флагманский Google Pixel 7 Pro уступает устройствам даже из средней ценовой категории. Отмечается, что Tensor G2 не может гарантировать стабильную производительность для пользователей даже в первые 30 секунд теста - при запуске игры частота кадров практически моментально упала с 59 до 40 кадров в секунду.