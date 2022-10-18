Первым устройством Apple с гибким экраном вместо iPhone окажется iPad

Аналитическая компания CCS Insight заявила, что складной iPad будет представлен раньше складного iPhone, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Презентация планшета в новом форм-факторе может состояться уже в 2024 году.

Специалисты компании уверены, что прямо сейчас Apple не имеет смысла выпускать складной iPhone. Предполагается, что анонс такого iPhone может нести очень высокие риски для Apple. Такое устройство может оказаться существенно дороже существующих моделей iPhone. Фактически цена должна приблизиться к $2,5 тыс., чтобы не вредить продажам в классическом форм-факторе, стоимость которых достигает $1,6 тыс. как в случае с iPhone 14 Pro Max.

К тому же эксперты считают, что технические сложности при разработке складного iPhone могут нанести существенный вред имиджу компании. Однако с другой стороны Apple не может игнорировать тенденцию перехода на новый форм-фактор и использование гибких дисплеев в новинках. Поэтому более безопасным вариантом для дебюта технологии мог бы стать именно iPad.