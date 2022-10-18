Турция успешно провела испытания баллистической ракеты "Тайфун" собственного производства. Об этом сообщает во вторник турецкая газета Yeni Akit, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты проводились в районе города Синоп на побережье Черного моря. В этом же регионе ранее Турция провела испытания приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400.

Отмечается, что ракета "Тайфун" успешно поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд.

Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся.

Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты Bora-1 с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.