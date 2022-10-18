Названы лучшие смартфоны октября стоимостью менее $500

Редакция портала Gizchina составила топ из пяти лучших смартфонов октября стоимостью менее $500, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался компактный флагман Xiaomi 12, получивший 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, дополненной ультраширокоугольным сенсором на 13 Мп и макромодулем с разрешением 5 Мп. За производительность в Xiaomi 12 отвечает чип Snapdragon 8 Gen 1. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки мощностью 67 и 50 Вт соответственно.

Следом идет iQOO Neo 6, получивший аналогичный чип от Qualcomm. Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и диагональю 6,62 дюйма. Также заявлена поддержка частоты обновления 120 Гц. В качестве камер используются 64-мегапиксельный основной датчик, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и ч/б сенсор с разрешением 2 Мп. В iQOO Neo 6 установлен аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

В тройку лидеров также попал геймерский смартфон Poco F4 GT, оснащенный флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. В Poco F4 GT используется основная камера на 64 Мп, дополненная 8-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором и макромодулем с разрешением 2 Мп. Гаджет получил аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В отличие от других смартфонов списка Poco F4 GT имеет два встроенных триггера, которые можно использовать в качестве дополнительных кнопок в играх.

В список также попал Redmi K50 Gaming Edition, который является китайской версией Poco F4 GT, и Motorola Edge X30.