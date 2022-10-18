Samsung выпустит гаджет, которого нет у Apple

Южнокорейская компания Samsung начала разрабатывать гаджет, которого нет ни у Apple, ни у других крупных производителей электроники. Как сообщает Naver, вендор планирует выпустить умное кольцо для контроля показателей здоровья, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, корейский IT-гигант уже ведет разработку умного кольца. Источники указали, что Samsung в октябре подала заявку на патент, связанный с подобным устройством.

Умные кольца - не новый вид электроники, подобные гаджеты уже присутствуют на рынке, но пока их ассортимент невелик, и их выпускают не такие известные компании.

Согласно информации источников, в кольцо будут встроены как минимум два специальных датчика. Они позволят владельцу снимать показатели сердцебиения, ЭКГ и уровень насыщения крови кислородом. Пока у портала нет информации о том, когда примерно Samsung планирует выпустить смарт-кольцо.