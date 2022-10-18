Apple представила новый iPad Pro

Компания Apple объявила во вторник о начале продаж нового iPad Pro с улучшенным чипом M2. Как передает Day.Az, об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

Новый iPad доступен для онлайн-заказов в США и 28 регионах мира со вторника, 18 октября, появиться в магазинах он должен 26 ноября.

Основными особенностями новинки станет чип M2, который объединяет более мощный процессор с восемью ядрами, специально разработанный для операционных систем компании MacOS в этом году. Он позволит значительно улучшить производительность - на 15% по сравнению с моделями на процессоре M1. Дополнительный графический процессор с десятью ядрами ускорит работу с задачами в области графики до 35%.

Среди других улучшений - повышение скорости беспроводной связи и улучшенное световое перо. Цена устройства начинается от $799.