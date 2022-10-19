В Windows 11 появились новые функции

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11 версии 22H2, в которых добавляются новые функции. Об этом сообщается в официальном блоге корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Например, в "Проводнике" появилась поддержка вкладок. Теперь в обновленном интерфейсе пользователи смогут упорядочить файлы и переключаться между папками с разными настройками.

На главной странице "Проводника" появился новый раздел "Избранное", куда владельцы компьютера смогут добавлять часто используемые файлы. Также программа теперь будет показывать, кто и когда редактировал общий файл.

Другим нововведением стала функция "Предлагаемые действия". Она включается в разных ситуациях. Например, при выделении телефонного номера ОС предложит сделать вызов, а если выделить дату и время - создать событие в календаре.

Была обновлена и панель задач. Теперь в ней появилась функция переполнения - программа будет автоматически перемещать приложения в дополнительное меню, если место для размещения ярлыков закончится.

Данное обновление не является обязательным, пользователям необходимо вручную установить его через "Центр обновлений Windows".