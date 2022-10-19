В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с пересылкой файлов в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что WhatsApp разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. В случае, если примечание не нужно, юзер сможет отменить его, коснувшись отдельной кнопки.

"Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении", - добавили в издании.