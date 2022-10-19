https://news.day.az/hitech/1504597.html В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с пересылкой файлов в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что WhatsApp разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. В случае, если примечание не нужно, юзер сможет отменить его, коснувшись отдельной кнопки.
"Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении", - добавили в издании.
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