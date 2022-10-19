WhatsApp признали худшим мессенджером для безопасной переписки

Мессенджер WhatsApp является самым плохим выбором для безопасной переписки и передачи персональных данных. Об этом "Газете.Ru" рассказали специалисты компании Artezio (входит в группу "Ланит") по итогам внутреннего исследования уровня приватности приложений, передает Day.Az.

"В ходе исследования были обнаружены уязвимости, которые позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей WhatsApp", - говорится в релизе аналитиков.

По данным Artezio, приложение набрало лишь 5 баллов из 13 возможных. Среди недостатков указаны отсутствие автоматического удаления сообщений, защиты от скриншотов, а также слабое качество протокола связи (на 2 "звезды" из 5).

Мессенджер Павла Дурова Telegram получил 10 баллов. "Однако сохраняются претензии к качеству протокола передачи данных мессенджера, Telegram не может считаться самым безопасным приложением", - предупредили специалисты.

В Artezio пояснили, что Telegram также получил меньше баллов в рейтинге из-за запуска рекламных интеграций, которые потенциально могут содержать опасные ссылки и контент.

Авторы рейтинга констатировали, что среди мессенджеров просматривается тренд на усиление конкуренции за счет повышения приватности переписки. В Artezio заключили, что разработчики не так оперативно реализуют эти меры из-за необходимости добавлять новые функции для привлечения пользователей.