Lenovo показала ноутбук со скручивающимся экраном

Китайская компания Lenovo показала ноутбук с экраном, который способен скручиваться, из-за чего становится удобнее для переноски. Об этом сообщает Liliputing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в прошлом Lenovo первым из крупных производителей электроники вывела на рынок гибрид ноутбука и планшета со складным OLED-дисплеем.

Новая версия ноутбука со скручивающимся экраном будет иметь полноценную клавиатуру. Гаджет сможет выдвигаться вертикально, что позволит получить пользователям больше рабочего пространства.

Однако пока о новом ноутбуке известна лишь эта функция скручивания. В Lenovo заверили, что технология расширит функциональность и "выведет многозадачность, работу с файлами и приложениями на новый уровень". Тем не менее, в компании не уточнили, как скоро планируется выпуск ноутбука или серии компьютеров с подобными экранами.