Новый iPad лишился разъема для наушников

Обновленный iPad 10-го поколения лишился 3,5-мм разъема для наушников. На это обратил внимание портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлой итерации базового планшета от Apple пользователи могли использовать проводные наушники. Теперь владельцам iPad 10 придется использовать переходник с USB Type-C на 3,5-мм разъем, либо покупать беспроводные наушники.

Отмечается, что прошлогодний базовый iPad был последним устройством Apple, в котором сохранился порт для наушников. Планомерный отказ Apple от 3,5-мм разъема в гаджетах начался еще в 2015 году вместе с анонсом iPhone 7.

Такое решение связывают с тем, что компания руководствовалась собственными интересами, заняв по итогу доминирующие позиции среди производителей беспроводных наушников.