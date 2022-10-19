Apple перестала класть кабель для зарядки в коробку с новым устройством

Вскоре после презентации новой приставки Apple TV 4K пользователи заметили, что в комплект поставки устройства не входит кабель для зарядки пульта, сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такое решение Apple вынудит пользователей покупать кабель USB Type-C и зарядный блок к нему отдельно, так как предыдущие модели Apple TV оснащались комплектной зарядкой Lightning. Так, стоимость провода USB Type-C длинной 1 метр составляет $20 (около 1,2 тыс. руб.).

Новая приставка Apple TV 4K уже доступна для заказа на сайте компании, ее продажи назначены на 4 ноября. Устройство получило чип Apple A15 bionic, поддержку HDR10+ и до 128 ГБ встроенного хранилища.