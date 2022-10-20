В Kaspersky сообщили об учащении атак шпионских программ на смартфоны

Число атак шпионских программ на смартфоны пользователей в мире в 2022 году выросло практически на треть, говорится в данных исследования "Лаборатории Касперского", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В январе - сентябре 2022 года в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году", - сказано в исследовании.

Отмечается, что в России за этот период в "Лаборатории Касперского" зафиксировали свыше 320 тысяч таких атак, во всем мире их было почти 800 тысяч.

Как уточняется, речь идет о программах, которые собирают личные данные пользователя без его согласия и передают их злоумышленникам.

"Они могут получить доступ к переписке в социальных сетях и мессенджерах, перехватывать и анализировать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана. И это далеко не полный перечень их возможного функционала", - говорится в исследовании.

В нем указывается, что вредоносные программы используют и для слежки за рядовыми пользователями, а также при проведении "сложных целевых атак на компании".