В Китае появится новый конкурент Samsung Galaxy Z Flip

В сети появились характеристики будущей раскладушки Oppo, которая станет основным конкурентом Samsung Galaxy Z Flip4. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что раскладушка от Oppo получит название Find N Flip. Смартфон оснастят складным OLED-экраном с диагональю 6,8 дюймов, а также 3,26-дюймовым внешним дисплеем. Основной экран получит разрешение Full HD+.

За производительность в Oppo Find N Flip будет отвечать флагманский чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. В качестве камер смартфону приписывают сенсоры Sony IMX709 на 32 Мп, IMX766 с разрешением 50 Мп и 8-мегапиксельный IMX355.

Ожидается, что раскладушка будет питаться от аккумулятора емкостью 4300 мАч.

Анонс Oppo Find N Flip, по слухам, состоится уже в декабре 2022 года. Стоимость и география продаж раскладушки пока неизвестны.