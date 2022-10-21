Эксперт перечислил привычки, которые "убивают" смартфон

Несмотря на то, что современные гаджеты достаточно устойчивы к различным повреждениям, привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона, предупредил в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток, передает Day.Az.

Смартфоны, как и любые электронные гаджеты, крайне чувствительны к воде даже в виде брызг, поэтому не стоит принимать ванну рядом с ним. Часто на устройство попадает кофе или чай, это может вывести его из строя.

Черток отметил, что смартфоны - достаточно большие по площади устройства. Стоит быть аккуратнее с узкими карманами брюк: не стоит носить в нем устройство, потому что от напряжения на изгиб гнется корпус, отклеивается стекло, происходят другие не заметные нарушения в корпусе.

Также противопоказано ношение смартфона в кармане или сумке в одном отделении с ключами, металлическими молниями и иными жесткими предметами, сказал эксперт. Причина очевидна - так могут поцарапаться стекло и корпус. Помимо этого, Черток посоветовал не использовать дешевые, одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки.

"Дикие перепады напряжения и импульсные помехи сократят срок службы вашего устройства", - объяснил он.

Эксперт напомнил и о той "простой истине", что любому электронному устройству, в том числе и смартфону, опасно нахождение под прямыми лучами солнца или другой случай перегрева. Это приведет к вздутию батареи.

Спикер не советует класть гаджет на подоконник: под ним располагаются батареи центрального отопления. Если вы на отдыхе, не стоит брать смартфон с собой на пляж.

Собеседник агентства также рекомендовал не хранить телефон в зоне доступа маленьких детей или животных.

"Я думаю, что многие испытывали самые непредсказуемые эффекты их влияния на свои гаджеты", - добавил эксперт.

В заключение он предупредил об опасности самостоятельной перепрошивки смартфона, или же установки на него неподходящего системного ПО.

"Если вы не профессионал в этом вопросе, то самостоятельная настройка может привести к тому, что в ваших руках окажется не устройство для коммуникации, а кусок бесполезного пластика", - резюмировал эксперт.