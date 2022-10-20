Выпущена новая версия ОС Android

Компания Google представила новую версию Android 13 под названием Go Edition. Как передает Day.Az об этом сообщает 9to5Google, это облегченная версия предназначена специально для бюджетных смартфонов.

Отмечается, что выход новой версии мобильной операционной системы произошел спустя примерно два месяца после выпуска основной Android 13.

По данным журналистов, в Android 13 Go, в отличие от предыдущих облегченных версий, удалось сохранить интерфейс "старшей" ОС. В упрощенной версии тоже реализовано оформление Material You с динамическими цветами.

Также практически без изменений остались темы на экране блокировки и меню быстрых настроек, они во многом идентичны возможностям смартфонов Pixel от Google.

В Android 13 Go добавлена поддержка обновлений системы Google Play, что позволяет значительно упростить установку обновлений Android и приложений на смартфон