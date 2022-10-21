NASA заказало еще три космических корабля Orion для полетов к Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заказало еще три космических аппарата Orion в рамках программы Artemis. Соответствующее заявление компания - производитель кораблей Lockheed Martin распространила в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Lockheed Martin заключила контракт на поставку NASA трех космических кораблей Orion для миссий Artemis", - говорится в пресс-релизе. Подчеркивается, что в будущем управление может заказать еще шесть аппаратов для дальнейших миссий.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.