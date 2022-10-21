Обновление iOS вывело из строя одну из важнейших функций iPhone

Владельцы iPhone жалуются на перебои в работе сканера лица Face ID после установки бета-версии операционной системы iOS 15.7.1. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи сообщают об ошибке "Face ID недоступен", из-за чего теряют возможность разблокировать свой гаджет "по лицу". Среди тех, кто столкнулся с проблемами, значатся владельцы iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro, но не исключено, что и другие модели смартфонов от Apple оказались затронуты этим багом.

Пока неизвестно, в чем именно кроется ошибка, и осведомлена ли Apple о ее существовании. На следующей неделе ожидается публичный релиз iOS 15.7.1, так что пострадавшие надеются на исправление бага уже в скором времени.