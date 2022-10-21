Разработан робот-экзоскелет для детей с параличом

Команда испанских специалистов разработала робот-экзоскелет для детей с церебральным параличом. Технология получила награду Европейского изобретателя. Об этом сообщает издание Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Его протестировали на восьмилетнем пациенте, страдающем от этого недуга. Мальчик вынужден был пользоваться языком жестов из-за своей глухоты, а также инвалидной коляской.

Экзоскелет Atlas 2030 позволил ребенку ходить, рисовать фломастерами и играть с мячом. Как уточняется, механические конечности костюма состоят из титана, питаются от аккумуляторов и индивидуально адаптируются к движениям каждого пользователя.

Ученые считают, что их разработка предоставляет возможность не только ходить больным детям, но и повышает продолжительность жизни, самочувствие и самооценку. Кроме того, преимущества заключаются в укреплении пищеварительной и дыхательной систем. Также экзоскелет помогает достичь целей реабилитации в рекордно короткие сроки, на достижение которых при обычных методах лечения ушли бы месяцы.