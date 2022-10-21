Apple не стала доверять индийским заводам производство iPhone 14 Pro Max

В октябре в сети появилась фотография упаковки iPhone 14 Pro Max, на которой в качестве страны-производителя была указана Индия. Как сообщает портал Gizmochina, Apple не доверила сборку Pro-моделей Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в начале сентября Apple начала производство iPhone 14 в регионе, однако источники портала заверили, что новости с iPhone 14 Pro Max индийского происхождения не соответствуют действительности.

На данный момент в этом на заводе Foxconn, расположенном недалеко от Ченнаи, собирают номерные модели iPhone 14, предназначенные как для индийского рынка, так и для экспорта.

Согласно отчету JP Morgan, ожидается, что Индия произведет около 5% от общего объема iPhone 14, а к 2025 году уже 25% всей продукции Apple будет производиться за пределами Китая. Таким образом, Китай останется ключевой частью производственной стратегии Apple как минимум в течение следующих нескольких лет.