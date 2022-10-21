Samsung Galaxy S23 протестировали в бенчмарке Geekbench

Флагманский смартфон серии Samsung Galaxy S23, презентация которого состоится в начале следующего года, впервые протестировали в бенчмарке Geekbench, сообщает портал WCCF Tech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря попаданию смартфона в базу Geekbench, подтвердились слухи, согласно которым Galaxy S23 будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Gen2. Утечка также подтвердила, что обновленный чипсет от Qualcomm получит 8 ядер, а самое производительное ядро будет работать на частоте 3,36 ГГц. За графику в нем будет отвечать процессор Adreno 740.

Также известно, что тестируемый в бенчмарке образец Samsung Galaxy S23 был оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работал на базе операционной системы Android 13.