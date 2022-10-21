Samsung показала дешевую альтернативу Xiaomi

Компания Samsung представила ультрабюджетный смартфон Galaxy A04e стоимостью $100. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бюджетная новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и "стандартной" частотой обновления изображения 60 Гц. За производительность в Samsung Galaxy A04e отвечает чип MediaTek Helio G35, а также 3 или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Встроенное хранилище объемом 32, 64 или 128 ГБ может быть расширено за счет карты памяти microSD на 1 ТБ.

На задней панели смартфона установлена основная камера с разрешением 13 Мп, дополненная датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера представлена сенсором 5 Мп.

Galaxy A04e получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной по современным меркам зарядки мощностью 10 Вт. Новинка работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI Core 4.1 для бюджетных устройств.

Samsung не раскрывает точные сроки выхода и стоимость Galaxy A04e, однако по данным источника, стоимость модели с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ составит около $100.