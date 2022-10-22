Samsung разработала 200-мегапиксельную камеру для смартфонов

Компания Samsung анонсировала новый сенсор для мобильных камер ISOCELL HPX, главной особенностью которого является разрешение 200 Мп. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на высокое разрешение, сенсор имеет относительно скромный размер - 1/1,4 дюйма. Для сравнения, предыдущая 200-мегапиксельная матрица Samsung - ISOCELL HP3 - на 20% больше.

Камера способна делать 50- и 12,5-мегапиксельные снимки. В первом случае ISOCELL HPX имитирует пиксели с физическим размером 1,12 микрометра, а во втором - 2,24 микрометра. Отмечается, что во втором сценарии фотографии, сделанные в условиях низкой освещенности, получаются четче.

Кроме того, ISOCELL HPX способна записывать видео в разрешении 8К при частоте 30 кадров в секунду. При съемке в 4К и Full HD камера способна выдавать 60 кадров в секунду, а также накладывать на изображение фильтр Dual HDR.

В SamMobile предполагают, что матрица ISOCELL HPX предназначена для смартфонов средней ценовой категории и не появится в будущем флагмане Galaxy S23 Ultra.