Apple снова лишилась главного дизайнера

Руководитель отдела дизайна Apple Эванс Хэнки уходит из компании через три года после назначения. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Команда дизайнеров Apple признательна Эванс за решение остаться на посту, пока проводится работа в переходный период. Мы хотели бы поблагодарить ее за вклад в работу компании", - говорится в заявлении представителя Apple.

Хэнки рассказала коллегам, что останется в Apple в течение следующих шести месяцев по просьбе руководства компании. В настоящий момент в отделе дизайна работают десятки специалистов, которыми руководит Хэнки. В 2019 году она сменила на этой должности культового дизайнера Джони Айва. Он был главным дизайнером Apple на протяжении двух десятилетий.

Под руководством Хэнки были выпущены такие гаджеты, как смартфоны iPhone 12, 13, 14, новые iPad и новые компьютеры Mac на процессорах M-серии от Apple.

Компания пока официально не сообщила, кто станет ее преемником. По неофициальным данным, это будет Ричард Ховарт. Этот дизайнер успел поработать как в команде Айва, так и в команде Хэнки.

В Bloomberg отметили, что из-за ухода Хэнки Apple впервые останется без руководителя отдела дизайна с конца 1990-х годов, когда сооснователь компании Стив Джобс назначил Айва главным дизайнером.