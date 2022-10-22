Создана программа для повышения производительности ПК на Windows

Компания Microsoft работает над программой PC Manger, которое позволит повысить производительность компьютеров на операционной системе Windows 11. Об этом сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что программа является аналогом популярной утилиты CCleaner. Новинка позволяет управлять хранилищем компьютера, завершать некоторые из выполняемых задач и контролировать, какие приложения запускаются при загрузке Windows.

В PC Manager также имеются возможность изменения браузера по умолчанию, инструменты управления приложениями и удаления редко используемых программ. Большинство из этих функций были доступны в Windows и раньше, но теперь собраны в одной программе.

Бета-версия PC Manger уже доступна для загрузки, но пока только в Китае. Программа предназначена для использования на ПК с Windows 10 и более поздними версиями ОС. Пока неизвестно, когда Microsoft планирует запустить PC Manager в других странах мира.