В WhatsApp найдена новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp позволили пользователям скрывать от всех контактов свое присутствие в приложении. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь возможность доступна не только пользователям бета-версии, но и всем владельцам аккаунтов WhatsApp на мобильных устройствах на iOS и на Android.

Онлайн-статус можно скрыть, перейдя в Настройки. Внутри этого раздела необходимо выбрать пункт "Аккаунт", а затем "Конфиденциальность".

Именно там для улучшения приватности пользователей появился новый пункт в опции "Время последнего посещения и статус в сети". Можно настроить, кто из пользователей сможет видеть статус: "Все", "Мои контакты", "Контакты кроме отдельных" и выбрать несколько пользователей, "Никто".