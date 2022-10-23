Sharp представила классическую раскладушку на Android

Японская компания Sharp представила кнопочный смартфон-раскладушку Keitai 4 под управлением операционной системы Android. Об этом сообщает сетевое издание iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайн Sharp Aquos Keitai 4 выполнен в стиле классических раскладушек начала 2000-х. Смартфон получил 3,4-дюймовый экран с разрешением 960х540 пикселей, а также небольшой дополнительный дисплей на внешней панели, который отображает время и активные уведомления.

В новинке предусмотрена одна камера с разрешением 8 Мп на задней панели - фронтального модуля в гаджете нет.

За производительность в Sharp Aquos Keitai 4 отвечает бюджетный чип Snapdragon 215 и 1 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище объемом 8 ГБ можно расширить с помощью карты microSD.

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 1680 мАч. Скорость зарядки и версия Android не раскрываются.

Раскладушка от Sharp поступит в продажу в Японии 28 октября в черном и белом цветах. Стоимость Keitai 4 пока держится в секрете.