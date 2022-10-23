В Google Play нашли вирусные приложения с миллионами загрузок

Специалисты компании McAfee нашли в Google Play 16 вредоносных приложений, которые суммарно были скачаны более 20 млн раз. О проделанной работе McAfee сообщила в своем новом отчете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что все перечисленные программы маскировались под полезные утилиты вроде сканера QR-кодов, календаря, словаря и фонарика. Они были заражены вирусом Clicker, который, проникая на смартфон, в фоновом режиме запускал браузер и кликал по различным баннерам, накручивая таким образом просмотры рекламе.

По словам специалистов McAfee, такая активность вредоносного ПО чревата для пользователей смартфонов чрезмерным расходом оплаченного интернет-трафика, а также быстрой разрядкой аккумулятора.

Компания передала информацию об обнаруженных программах в Google и, таким образом, на момент публикации отчета приложения были уже удалены.