Бюджетные смартфоны Xiaomi и Realme получат загнутые AMOLED-экраны

Старшие модели среднебюджетных линеек Redmi Note 12 и Realme 10 получат загнутые по краям AMOLED-дисплеи. Об этом сообщает портал GSM Arena со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, предполагаемые Redmi Note 12 Pro+ и Realme 10 Pro+ могут стать первыми представителями линеек с подобными экранами, которые обычно используют во флагманских моделях. Презентация Redmi состоится до конца октября, в то время как сроки мероприятия Realme пока остаются неизвестны.

Согласно ранним утечкам, в линейку Redmi Note 12 войдут три модели - Note 12, 12 Pro и 12 Pro+. Старшая модель, по слухам, получит чипсет Dimensity 1080, 200-мегапиксельную камеру и быструю зарядку мощностью 210 Вт.