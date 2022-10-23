Apple засудит медицинского производителя гаджетов

Apple подала в суд на производителя медицинской техники Masimo. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корпорация Тима Кука в четверг подала иск в федеральный суд штата Делавэр против компании Masimo. В иске говорится, что производитель медицинских гаджетов позаимствовал технологии Apple, чтобы выпустить умные часы W1. Юристы Apple уверены, что Masimo скопировала применяемые в Apple Watch технологии и сенсоры.

В свою очередь, представители медицинской компании заявили, что иск Apple является встречным, так как Masimo еще в 2020 году подала в суд на производителя Apple Watch, обвинив его в краже технологий. В компании отметили, что ее представители в 2013 году обсуждали с Apple интеграцию ее технологий в умных часах Apple Watch. В компании обвинили корпорацию Кука в краже интеллектуальной собственности, касающейся производства датчиков для замера частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови.

Masimo также подала жалобу на Apple в Комиссию по международной торговле США в 2021 году. Компания обвинила крупную корпорацию в нарушении патентных прав. Оба иска все еще находятся в производстве.