В мессенджере WhatsApp появятся 3D-аватары как в iPhone

В бета-версии WhatsApp появились виртуальные аватары, позволяющие создать стикеры с цифровой копией себя. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по опубликованным скриншотам, речь идет об аналоге Bitmoji для смартфонов iPhone. Пользователь сможет создать свой собственный аватар в меню настроек, а затем мессенджер автоматически сделает из него стикерпак для дальнейшего использования. Кроме того, 3D-аватар можно использовать как фото своего профиля.

Функция была замечена в бета-версии 2.22.23.9 на Android и доступна лишь некоторым тестировщикам. Пока нет данных о том, когда она будет добавлена в официальные релизы мессенджера для операционных систем iOS и Android.