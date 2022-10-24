Xiaomi выпустит рекордный смартфон

Xiaomi запланировала выпустить флагманский смартфон с рекордно тонкими рамками. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О том, что Xiaomi собралась представить телефон с самыми тонкими экранными рамками, сообщил известный инсайдер под ником Ice Universe. По информации автора, у будущего флагмана Xiaomi 13 окажется рекордного размера "подбородок" - так пользователи сети называют нижнюю горизонтальную рамку на передней панели смартфонов.

При этом Ice Universe не стал раскрывать точных размеров "подбородка". Автор отметил, что будущий флагманский смартфон китайского бренда получит 6,36-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 герц.

В заключение инсайдер отметил, что флагман будет базироваться на топовом процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, созданный TSMC по четырехнанометровому техпроцессу. Аппарат получит камеру, разработанную в партнерстве с Leica.